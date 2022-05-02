Sokak ortasında infaz! Eski sevgili silahla öldürdü

Ankara'nın Keçiören Aktepe Mahallesinde oturan Ve bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek C. (33) , evinin önünde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İ.N ile buluştu. Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İ.N, yanında bulunan silahla ateş açarak Dilek C'yi öldürdü.

4 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan zanlının yakalanması için Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İ.N ile Dilek C'nin bir süre ilişki yaşadığı ve 4 ay önce ayrıldıkları iddia edildi