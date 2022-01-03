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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında kurşun yağmuru
İSTANBUL Kağıthane'de, 23 yaşındaki genç, sokak ortasında silahlı saldırıda öldürüldü. Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan Sefkan Çelik (23) gece saatlerinde sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bir otomobildeki 3 saldırgan, Çelik'e kurşun yağdırdı. Çelik'in başına 2, sağ ayağına ise 1 kurşun isabet ederken, arkadaşı Oğuzhan Günbay (33) ise iki kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelik'in geçen eylülde silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

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Sokak ortasında kurşun yağmuru
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