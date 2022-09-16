Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gündüz, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gündüz, doktorların müdahalesine rağman kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.