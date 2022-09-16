Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Adana'da 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldıra uğradı. Hastaneye kaldırılan genç adam yaşamını yitirdi. Polis katil zanlısı bulmak için çalışma başlattı.
POLİS KATİLİ ARIYOR
Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Gündüz (19), sokakta yürüdüğü sırada arkadasından gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gündüz, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gündüz, doktorların müdahalesine rağman kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.