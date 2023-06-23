Sokak ortasında vahşet! Katilden şok savunma: Kız arkadaşıma laf atınca…

Korkunç olay 21 Haziran'da 22.00 sıralarında yaşandı. Erzurum Yakutiye'de Yalçın Çakıloğlu; Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı.
Bunun üzerine Yalçın Çakıloğlu ile Ramazan Kanbur arasında tartışma çıktı. Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Ramazan Kanbur, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı. Faruk K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme suçu'ndan tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ifadesi ise şok etkisi yarattı: Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım…