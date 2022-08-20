Sokak satıcısı koleksiyoner çıktı

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada M.T.Y. isimli kişiyi alüminyum folyo ile sarılı 2.25 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı.
SOKAK SATICISI TESPİT EDİLDİ
Narkotik ekipleri M.T.Y.'nin ifadesinin ardından uyuşturucu satıcısının M.E. olduğunu ve Çankaya İlçesi'nde ikamet ettiğinin belirlemesinin ardından daireye operasyon düzenledi.
Aramada 59 adet folyo ile sarılı 73.30 gram esrarın yanında 5 tüfek, 43 adet sikke, 5 mühür, 24 obje, 1 çakmak, 6 kılıflı kılıfsız kılıç, 8 hançer, 1 terazi ağırlığı, 7 toplu tabir edilen tabanca, 2 el terazisi, 1 körük, 1 sürmelik obje, 2 barutluk, 1 kurşun dökme kabı, 1 deri saplı kapaklı kap, 1 bakır yuvarlak şişe, 1 oluğa benzer taş olmak üzere tarihi eser veya antika değeri taşıdığı değerlendirilen 110 parça ele geçirildi.
SOKAK SATICISI KOLEKSİYONCU ÇIKTI
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerilen zanlı M.E. ifadesinde tarihi esere merakı olduğunu ve daha önce topladığını beyan etti. Ele geçirilen eserler, Ankara Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli M.T.Y. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Sokak satıcısı M.E. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.