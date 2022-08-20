Sokak satıcısı koleksiyoner çıktı

SOKAK SATICISI KOLEKSİYONCU ÇIKTI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerilen zanlı M.E. ifadesinde tarihi esere merakı olduğunu ve daha önce topladığını beyan etti. Ele geçirilen eserler, Ankara Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli M.T.Y. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Sokak satıcısı M.E. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.