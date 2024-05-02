Sokaklar göle döndü evleri su bastı

Ankara'da etkili olan yağmur sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası mazgalların tıkanmasıyla sokaklar göle döndü. Metro istasyonlarını su bastı, seferler iptal oldu, yollar çöktü ve birçok araç altgeçitlerde mahsur kaldı. Sel suları nedeniyle araçlardan kopan plakalar ise vatandaşlar tarafından tellere asılarak sahiplerinin ulaşması için sergilendi. Günler öncesinde hem meteoroloji hem de Ankara Valiliği'nden açıklamalar yapılmasına rağmen tedbir alınmaması vatandaşları isyan ettirdi. Öte yandan CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın, ekiplerine mazgalları temizletme talimatı vereceğine üzerine asfalt döküp kapattığı da ortaya çıktı.Mağdur vatandaşlar, Başkan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Ahmet Güraslan isimli vatandaş, "Mazgallar caddelerin süsü sayılır, onun bile bakımı yapılır. Belediyecilik anlayışı icraat ve çalışma olmaktan çıkmış sadece laf cambazlığı olmuş" dedi.