Sokakta dehşet

İstanbul Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre, yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Genç duraksarken, yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Genç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.