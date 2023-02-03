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Giriş Tarihi: 3.2.2023 11:59 Son Güncelleme: 3.2.2023 13:18

Sokakta kalanlara Valilik sahip çıktı! 618 evsiz otelde misafir edildi

İstanbul’da haftasonu yağması beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk havadan etkilenecek 618 evsiz İstanbul Valiliği tarafından lüks otelde misafir edildi. Hava şartları düzelene kadar evsizlerin otelde misafir edileceği belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta kalanlara Valilik sahip çıktı! 618 evsiz otelde misafir edildi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere İstanbul Valiliği bu yılda sahip çıktı. Kaymakamlıklar kanalıyla haftasonu beklenen kar yağışı ve soğuk hava beklentisi nedeniyle sokakta kalan vatandaşlar polis ve zabıta ekipleri tarafından toplandı. 618 evsiz İstanbul Valiliği tarafından Eminönü'ndeki lüks bir otelde temiz şartlar altında misafir edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda soğuk kış günü sokakta kalan vatandaşların 112 Acil Çağrının aranarak yetkililere bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde haftasonu yağması beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı 618 evsiz sokakta kalan evsiz vatandaşımızı otellerde misafir ediyoruz. Hava soğuk lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim" dedi.

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Sokakta kalanlara Valilik sahip çıktı! 618 evsiz otelde misafir edildi
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