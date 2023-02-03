Sokakta kalanlara Valilik sahip çıktı! 618 evsiz otelde misafir edildi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere İstanbul Valiliği bu yılda sahip çıktı. Kaymakamlıklar kanalıyla haftasonu beklenen kar yağışı ve soğuk hava beklentisi nedeniyle sokakta kalan vatandaşlar polis ve zabıta ekipleri tarafından toplandı. 618 evsiz İstanbul Valiliği tarafından Eminönü'ndeki lüks bir otelde temiz şartlar altında misafir edildi.