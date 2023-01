Kayserı'nın Akkışla ilçesinde Mehmet Can (23), evli olan Sonay A.'yı (25) birkaç kez taciz etti. Sonay A.'nın şikâyeti üzerine ise Can hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Karakola imza atmaya gitmekte olan Can ile Sonay K. sokakta karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Evine giderek tabanca alan Sonay A., Can'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Can kurtarılamadı. Sonay A. ise gözaltına alındı.