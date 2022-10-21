Sokakta yaralı bulundu hastanede can verdi

BURSA Orhangazi'deki Arapzade Mahallesi Selvili Sokak dün saat 07.00 sıralarında kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Orhan Demir (24) olduğu belirlenen şahsı kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatandaşlar, şahsın cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katından yere düşmüş olabileceğini söyledi. Ancak yolun ortasında bulunması düşme ihtimalini zayıflattı. Polis ekipleri, Kocaeli'den geldiği belirlenen Orhan Demir'le cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katında aynı evde olduğu belirlenen 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kişiyi, ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. İHA