Sokaktaki kavgayı izlerken kalbinden vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti

Üsküdar'da evinin balkonundan sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı izleyen 34 yaşındaki 2 çocuk babası Fahrettin Turun, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay Üsküdar Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında yaşayan 34 yaşındaki 2 çocuk babası Fahrettin Turun da sesleri duyarak pencereye çıktı.

KAVGAYI İZLERKEN KALBİNDEN VURULDU

Kavgayı izlemeye başlayan Turun, kavga eden gruplardaki bir kişinin silahından çıkan kurşunla kalbinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fahrettin Turun, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fahrettin Turun'un evli 2 çocuk babası olduğu, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu belirtildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.