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Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:47 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:49

Sokaktaki uyuşturucu kokusu evdeki serayı oraya çıkardı

İstanbul Şişli’de devriye gezen gece bekçileri sokak üzerinde yoğun bir narkotik madde kokusu aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kokunun geldiği adresi tespit edip baskın düzenledi. Genç kadının yaşadığı adreste 15 kilogram marihuana ve seraya çevrilmiş oda içerisinde 27 kök hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokaktaki uyuşturucu kokusu evdeki serayı oraya çıkardı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, dün saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları esnada bir sokakta yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti. Bekçiler bunun üzerine polis ekipleriyle birlikte çevrede dar alan çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda binayı tespit eden ekipler, içerisindeki daireye baskın düzenledi. Baskında evin içerisindeki kadını etkisiz hale getiren ekipler odalara girdi. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 33 adet kavanozun içerisinde doldurulmuş 15 kilogram marihuana ele geçirildi. Evdeki bir başka odaya giren Şişli polisi ve bekçileri, seraya çevrildiğini gördü. Odada yapılan incelemede toplamda 27 adet kök hint keneviri bulundu. Ayrıca hint keneviri üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

TUTUKLANDI

Aramaların ardından el konulan 15 kilogram marihuana ve kök Hint kenevirleri, gözaltına alınan S.A. isimli kadın ile birlikte Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan S.A., seranın ve kavanozdaki marihuanaların cezaevinde olan eski eşine ait olduğunu iddia etti. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sokaktaki uyuşturucu kokusu evdeki serayı oraya çıkardı
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