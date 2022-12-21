Sokaktan geçme kavgası 2 kardeşin sonu oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kardeşin öldürüldüğü silahlı kavganın sebebinin, sokaktan otomobil ile geçme tartışmasıyla başlayan husumet olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 14 Aralık'ta Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Vahit ile kardeşi Emrah Kara, husumetli oldukları Müslüm, kardeşi Ferdi Bora ve yeğeni Ali Can A. ile trafikte karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkınca otomobilden inen Vahit ile Emrah Kara, şüphelilerin aracına doğru koştu. Bu sırada arka koltukta oturan Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indi. Emrah Kara'nın tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Bora, av tüfeğiyle karşılık verdi. Vahit Kara başına, Emrah Kara ise göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılarak yaşamını yitirdi. Olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı cinayette şüpheliler ise kaçtı.Kaçan şüpheliler Müslüm ve Ferdi Bora ile yeğeni Ali Can A. ise caddedeki bir evin odunluğuna saklandı. Ali Can A. cep telefonuyla babası Ali A.'yı arayıp, yardım istedi. Şüpheliler, Müslüm Bora'yı İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kent merkezine kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi yakalarken, Müslüm Bora da tedavisi sonrası emniyete götürüldü.Silahlı kavgada hayatını kaybeden Emrah Kara'nın, önceki ay sokakta otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Benden izin almadan buradan geçemezsiniz. Aracı yavaş kullan" diye tepki gösterince kavga ettikleri, aralarındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine de Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikayetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darp ettikleri öne sürüldü.Öte yandan, Müslüm Bora'nın ifadesinde, "Trafikte önümüzü kesip, sopa ve tabancayla araçtan indiler. Yanımda yengem ve çocuğu oturuyordu. Ben de korkutmak için tüfeği çıkardım. İstemeyerek öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm ile Ferdi Bora tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.