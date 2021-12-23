Şoke eden olay! Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı

Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi' dedi. Ben de o sırada 'Buyurun dışarıya çıkar mısınız?' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik" dedi.