Şoke eden uygulama! Alt geçide tuvaletini yapanları ifşa etti! Ders gibi ceza...





'ALT GEÇİDİ TEMİZLEYECEKLER'



Alt geçide yapılan saldırılar artınca güvenlik kamerası koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Önceden atıl durumda ki alt geçidi yenileyerek duvarlarına dünyaca ünlü ressamların resimlerini, portrelerini astık. Müzik yayını başlattık. Adını da 'Sanalt geçit' koyduk. Halkımızın hizmetine sunduk. Maalesef ki birkaç kez vandal saldırıya da uğradık. Baş edemeyince kamera koyduk. Tabloları yırtanlar, çöp atanlar, tuvaletini yapanlar oluyor. Bunların sayısı giderek artınca kameralardan bu anları tespit ettik, fotoğrafladık. Caydırıcı olsun diye zarar verdikleri noktalara yüzlerini kapatarak fotoğraflarını astık. Bu olayları gerçekleştiren 8 kişiyi bulduk. Görüştük 'özür' dilediler ve 'bir daha yapmayacağız' dediler. Bu kişiler verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar. Biz de zarar verdikleri bu alt geçidi onlara temizletmeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız uygulama umarım caydırıcı olur" ifadelerini kullandı.