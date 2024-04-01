Solingen anmasında gözyaşları sel oldu

Almanya'nın Solingen şehrinde 31 yıl sonra ikinci büyük travmanın yaşanmasına neden olan kundaklamanın kurbanları için düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. "Adalet" sloganları atılan yürüyüşte Türk ve Bulgar bayrakları taşındı. Faillerin yakalanmasını isteyen göstericiler, yanan evin önünde Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti. Törene katılan Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, olayı başından beri takip ettiklerini belirterek, şöyle dedi: "Soydaşlardımız olduğu için devlet olarak burada olduk. Savcılığın kundaklama açıklaması olayı farklı boyutlara getirdi.Bu şehir 31 sene önce büyük bir facia yaşadı. Elbette takipçisi olacağız. Fakat bizleri şaşırtan, bugüne kadar Almanya'da görev yapan Bulgar diplomatların olaya yabancı kalmaları oldu. Bilmiyorum, bunların anlayışları mı böyle, ama açık söylemek gerekirse, bayağı aşırdık bu duruma." Öte yandan ölen ailenin akrabalarının anlattıkları herkesi ağlattı. Ölen baba İsmail'in bir kuzeni, "O akşam bizdelerdi. Geç oldu. 'Bende kalın' dedim, ama onlar döndü. Sonra bir başka kuzenimizi aramış İsmail.'Yanıyoruz, yanıyoruz' diye bağırmış, ama zaten telefon da o anda kesilmiş" dedi. Akrabaların hemen sonra aradıkları aileye artık ulaşamadığı kaydedildi. Ailenin o sırada dumandan öldüğünden hareket ediliyor. Törene katılan AP Milletvekili İhsan Küçük, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle acılar yaşanmasın. Bu acı hepimizin ortak acısı. Terör ve ırkçılık maalesef her yerde var. Biz buraya barış için geldik" dedi. Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise Solingen'in bu tür olaylar ile anılmasının kendilerini üzdüğünü belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.