Eşinin mezarı başında böyle seslendi: Solmaz’ım beni bekle geleceğim yakında

ADI YAŞATILACAK

Belediye Başkanı Özcan,Aşevi ve Gıda ve Giyim Bankası projesini yakın zamanda faaliyete geçireceklerini ve aşevinin ismini Solmaz Ana Gıda ve Giyim Bankası yapacaklarını söyledi. Özcan, Ahmet Baysal'ın açılışa katılmasını ve bankayı açmasını istedi. Vali Erkan Kılıç Bolu'nun çok büyük bir değerini kaybettiğini belirterek,"Ahmet Amca'nın daha fazla yakınında duracağız. Çünkü bu değerleri her zaman bulmak mümkün değil. Tekrar Ahmet amcaya ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Ahmet Baysal ise son olarak cenazeye katılanlara seslenerek, "Herkese geldikleri için, Solmaz ablasını unutmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.