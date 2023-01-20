Eşinin mezarı başında böyle seslendi: Solmaz’ım beni bekle geleceğim yakında

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın 65 yıllık eşi Solmaz Baysal'ın (93), cenaze namazı Kalıcı Konutlar Camisinde kılındı.
Cenazeye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Garnizon KomutanıTuğgeneral Gökhan Çelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile Bolu halkıda katıldı.
"GİTTİ O ABLAN"
Ahmet Baysal hayat arkadaşı Solmaz Baysal'ı camide yalnız bırakmadı. Tabutunun başında kendisine ayrılan koltukta oturup gözyaşlarına hakim olamadı. Camide Rektör Alişarlı'ın "Solmaz ablamızı kaybettik" sözleri üzerine Ahmet Baysal "Gitti o ablan gitti" diyerek ağladı.
ADI YAŞATILACAK
Belediye Başkanı Özcan,Aşevi ve Gıda ve Giyim Bankası projesini yakın zamanda faaliyete geçireceklerini ve aşevinin ismini Solmaz Ana Gıda ve Giyim Bankası yapacaklarını söyledi. Özcan, Ahmet Baysal'ın açılışa katılmasını ve bankayı açmasını istedi. Vali Erkan Kılıç Bolu'nun çok büyük bir değerini kaybettiğini belirterek,"Ahmet Amca'nın daha fazla yakınında duracağız. Çünkü bu değerleri her zaman bulmak mümkün değil. Tekrar Ahmet amcaya ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Ahmet Baysal ise son olarak cenazeye katılanlara seslenerek, "Herkese geldikleri için, Solmaz ablasını unutmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
SEVGİLİ HAYAT ARKADAŞIM
Camiden sonra defin töreni için üniversite yerleşkesindeki İzzet Baysal'ın anıtına çıkıldı. Solmaz Baysal'ın mezarı İzzet Baysal'ın sol tarafına gömüldü. Ahmet Baysal hayat arkadaşına son görevini yerine getirmek için Solmaz Baysal'ın mezarına girerek Baysal'ı kendi elleri ile yerleştirdi. Baysal, eşi için toprak atıp ilk suyunu da kendisi döktükten sonrason olarak mezarının üzerine "Sevgili hayat arkadaşım" yazılı bir çiçek bıraktı. Ayakta durmakta güçlük çeken Baysal "Solmaz'ım beni bekle geleceğim yakında" sözleriyle sevenlerini üzdü.
MEZAR TAŞININ ÜSTÜNE YAZIYI BEN YAZACAĞIM
Cenazede İzzet Baysal vakfının kurduğu okullardan öğrencilerde vardı. Öğrenciler hayırsever Solmaz Baysal'ın mezarına toprak attı. Eşinin mezarından sonra amcası İzzet Baysal'ı ziyaret eden Ahmet Baysal orada da duygularına hakim olamadı. En son arabaya giden Baysal "Bolu'dan gitmek istiyorum ama arabaya da binmek istemiyorum" diyerek son kez tek başına eşinin mezarına çıkmak istediğini ve mezarının başına yazılacak yazıyı kendisinin yazmak istediğini söyledi.