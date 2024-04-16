Soluk borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali kurtarılamadı

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki anne Rufina K, 2 yaşındaki oğlu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı. Kısa bir süre sonra nefes almakta güçlük çeken bebeğin fenalaştığını fark eden anne durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, nefes alamayan ve bu nedenle kalbi duran minik çocuğu kalp masajı yaparak ambulansa aldı. Hastaneye kaldırılan Umut Ali, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen annenin feryatları yürekleri dağladı.