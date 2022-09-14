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Giriş Tarihi: 14.9.2022 15:18

Soluk filmi oyuncuları ve konusu: Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Soluk filmi konusu ile 3 farklı yaşama odaklanıyor. Bugün TV’de izleyicisi ile buluşan filmin yönetmen koltuğunda Özkan yılmaz oturuyor. Soluk filmi oyuncuları ile usta ve genç isimleri bir araya getiriyor. Festivalde gösterilen film izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, film hakkında merak edilenler…

Soluk filmi oyuncuları ve konusu: Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Soluk filmi oyuncuları arasında Uğur Polat ve Aslı İnandık gibi isimler yer alıyor. 2019 yapımı film dram türünde izleyiciler ile buluşuyor. Soluk filmi konusu gündemdeki yerini aldı. Yerli sinema dram türündeki filmler arasında beğenilen yapımlardan olan Soluk bu akşam yayında. Peki, Soluk filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar...

SOLUK FİLMİ KONUSU

Orta yaşı huysuz bir adam olan Tamer'in hayatı pek de yolunda değildir. O, hedeflerini, okulunu evliliğini, hayatına dair birçok şeyi yarıda bırakmıştır. Aslı ise Tamer'in tam tersi olan bir kadındır. Hayat dolu olduğu kadar da içine kapanık olan Aslı, zamanının çoğunu Tamer'in evinde geçirir. Çocukluğunu mezarlıklarda oynayarak geçiren Cemil ise, hayatı ölüm ile öğrenmiş bir adamdır. Bu üç farklı karakter, hayata tutunma arzuları ile bir araya gelir.

SOLUK FİLMİ OYUNCULARI

Uğur Polat

Emrullah Çakay

Aslı İnandık

Tolga Evren

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Soluk filmi oyuncuları ve konusu: Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
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