Soluk filmi oyuncuları ve konusu: Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Soluk filmi oyuncuları arasında Uğur Polat ve Aslı İnandık gibi isimler yer alıyor. 2019 yapımı film dram türünde izleyiciler ile buluşuyor. Soluk filmi konusu gündemdeki yerini aldı. Yerli sinema dram türündeki filmler arasında beğenilen yapımlardan olan Soluk bu akşam yayında. Peki, Soluk filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar...
SOLUK FİLMİ KONUSU
Orta yaşı huysuz bir adam olan Tamer'in hayatı pek de yolunda değildir. O, hedeflerini, okulunu evliliğini, hayatına dair birçok şeyi yarıda bırakmıştır. Aslı ise Tamer'in tam tersi olan bir kadındır. Hayat dolu olduğu kadar da içine kapanık olan Aslı, zamanının çoğunu Tamer'in evinde geçirir. Çocukluğunu mezarlıklarda oynayarak geçiren Cemil ise, hayatı ölüm ile öğrenmiş bir adamdır. Bu üç farklı karakter, hayata tutunma arzuları ile bir araya gelir.