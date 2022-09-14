Soluk filmi oyuncuları ve konusu: Soluk filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

SOLUK FİLMİ KONUSU

Orta yaşı huysuz bir adam olan Tamer'in hayatı pek de yolunda değildir. O, hedeflerini, okulunu evliliğini, hayatına dair birçok şeyi yarıda bırakmıştır. Aslı ise Tamer'in tam tersi olan bir kadındır. Hayat dolu olduğu kadar da içine kapanık olan Aslı, zamanının çoğunu Tamer'in evinde geçirir. Çocukluğunu mezarlıklarda oynayarak geçiren Cemil ise, hayatı ölüm ile öğrenmiş bir adamdır. Bu üç farklı karakter, hayata tutunma arzuları ile bir araya gelir.