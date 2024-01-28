Solunum güçlüğü çeken çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Lice İlçesi Kılıçlı mahallesinde solunum sıkıntısı çeken 16 yaşındaki H. E. için ambulans talebinde bulunuldu. Kar nedeniyle Lice 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekibi olay yerine ulaşmada güçlük yaşadı. Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Helikopter Ambulansta görevlendirildi.



Karla kaplı yolları 3 saatte aşarak hastaya ulaşan Lice 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekibi hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından Kılıçlı mahallesinde oluşturulan piste inen Sağlık Bakanlığı'na ait Ambulans Helikopter, bu alana getirilen hastayı aldı.

Helikopter Ambulans ile İl merkezine getirilen hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekibi tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ederek tedavi altına alındı.