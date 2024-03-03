Son 4 günde 3 bin 765 firari suçlu yakalandı

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak "ÇEMBER-13" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda son 4 günde arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı.

Yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanan şahıslardan 3 bin 730'unun 0-5 yıldır arandığı, 17'sinin 5-10 yıldır arandığı, 18'inin 10 yıl ve üzeri arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan 588'inin hırsızlık suçundan, 282'sinin dolandırıcılıktan, 199'unun yağmadan, 38'inin adam öldürmeden, 87'sinin cinsel suçlardan, 678'inin narkotik suçlardan, 40'ının terörden, 396'sının ise kaçakçılık ve organize suçlarından arandığı belirlendi.

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.