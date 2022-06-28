SON DAKİKA: 28 Haziran 2022 Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Maske takmak geri gelecek mi?

"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME YAPILDI"

Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi.

"Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Corona virüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.