SON DAKİKA: 28 Haziran 2022 Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Maske takmak geri gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüste güncel duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. "Vakalar artsa da hastane yükü azalıyor" ifadelerine yer veren Bakan Koca; hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi. Öte yandan; artık sadece belirli dönemlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan vaka sayısı tablosu da bekleniyor. Peki; 28 Haziran 2022 Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Maske takmak geri gelecek mi?
"VAKALAR ARTSA DA HASTANE YÜKÜ AZALIYOR"
Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.
"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı."
"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME YAPILDI"
Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi.
"Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."
Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.
Haftalık Corona virüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.
BİR HAFTADA YÜZDE 50 VAKA ARTIŞI
Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.
Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.