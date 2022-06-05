3600 ek gösterge son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Açıklamalarda 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak sorularına da büyük ölçüde yanıt verdi. Hemşire, din görevlisi ve polisleri yakından ilgilendiren ek göstergenin sadece maaş değil, aynı zamanda emekli ikramiye ve maaşına da katkıda bulunacağı biliniyor. Bu sebepten vatandaşlar 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusunu sürekli yöneltiyor. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında 3600 ek gösterge hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak."
Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.
3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.
Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü.
Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.
3600 ek gösterge hakkında açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklama şu şekilde:
"3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak."