Son dakika: Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon! İşte detaylar

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlandı. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos 2022'de yapıldı. İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 lira olarak Vakıfbank tarafından verildi. Bu teklif sonrasında diğer bankalar ihaleden çekildi.
Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22 Ağustos 2022'de yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25 bin lira olarak teklifini revize etti. İhale, Vakıfbank'ın 25 bin liralık teklifiyle sonuçlandırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz" denildi.
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— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 22, 2022