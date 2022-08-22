Son dakika: Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon! İşte detaylar

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlandı. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19 Ağustos 2022'de yapıldı. İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20 bin 100 lira olarak Vakıfbank tarafından verildi. Bu teklif sonrasında diğer bankalar ihaleden çekildi.