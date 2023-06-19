Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 19.6.2023 00:09 Son Güncelleme: 19.6.2023 00:12

SON DAKİKA | Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

SON DAKİKA | Adana’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı.

Yerin 10.15 kilometre derinliğinde kayda geçen depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

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SON DAKİKA | Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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