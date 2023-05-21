Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 21.5.2023 15:56 Son Güncelleme: 21.5.2023 16:00

Son dakika: Adana'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son dakika haberi: Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA
Son dakika: Adana’da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
Son dakika haberi: Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Son dakika: Adana'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
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