SON DAKİKA | Adnan Oktar örgütünden sosyal medya oyunu: X platformundan akılalmaz hukuksuzluk!

X PLATFORMUNDAN ÇİFTE STANDART!

İstediğimiz, konuyla ilgili deliller ve devam eden suçun bu platformda işlenmesine olanak sağlayan altyapının kaldırılarak, X platformunun tıpkı Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanun ve hukuk normlarına uygun faaliyetlerine devam etmesi, aksi taktirde kapatılmasıdır.

X platformunun hukuk tanımazlığı, ülkemizde sanal ofis ve sanal yönetici bulundurmaması, taahhütlerini yerine getirmeyerek devleti milleti oyalaması, çifte standart uygulayarak Avrupa ülkerindeki standart ve hizmetlerinin hiçbirini ülkemizde uygulamaması nedenleriyle hukuk yollarının işletilemediği görülmüş ve başvuru yapılmıştır."