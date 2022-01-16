Son dakika: AFAD açıkladı: Ege’de 5.3’lük deprem!

Son dakika: AFAD Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video
SON DAKİKA: EGE'DEPREM! 'GEÇMİŞ OLSUN ÇANAKKALE'
AFAD yaptığı ikinci açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.