Son dakika: AFAD açıkladı: Ege’de 5.3’lük deprem!

Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video

SON DAKİKA: EGE'DEPREM! 'GEÇMİŞ OLSUN ÇANAKKALE'

AFAD yaptığı ikinci açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.