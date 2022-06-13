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Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:48 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:58

Son dakika: Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi

Son dakika: Ankara’da can kaybı 4’e yükseldi

Son dakika haberleri...Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Kentte yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4'e yükselmiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi
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