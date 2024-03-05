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Giriş Tarihi: 5.3.2024 08:53 Son Güncelleme: 5.3.2024 08:54

SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 19 şüpheli için yakalama kararı

Ankara'da PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde 'Gençlik Yapılanması' içerisinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
SON DAKİKA | Ankara’da PKK operasyonu! 19 şüpheli için yakalama kararı

Ankara'da PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde 'Gençlik Yapılanması' içerisinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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SON DAKİKA | Ankara'da PKK operasyonu! 19 şüpheli için yakalama kararı
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