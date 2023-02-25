Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Artçılar sürüyor! Malatya'da 4.2 şiddetinde deprem
Giriş Tarihi: 25.2.2023 12:18 Son Güncelleme: 25.2.2023 12:23

Son dakika: Artçılar sürüyor! Malatya'da 4.2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11:58'de Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin şiddeti, 4.2 olarak ölçüldü.

Son dakika: Artçılar sürüyor! Malatya’da 4.2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11:58'de Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin şiddeti, 4.2 olarak ölçüldü

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Son dakika: Artçılar sürüyor! Malatya'da 4.2 şiddetinde deprem
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