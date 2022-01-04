SON DAKİKA: Asiye’den haber var! Babası konuştu: Hastanede bunları istedi, hayırseverler hemen gönderdi...

'YÜZ SİNİRLERİ İÇİN SİNİR YAMASI GEREKECEK'

Daha önce DHA'ya konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek "Maalesef köpekler, hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir. Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.