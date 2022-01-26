Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ataşehir’de korkunç olay! İş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü
Giriş Tarihi: 26.1.2022 09:29 Son Güncelleme: 26.1.2022 09:32

Son dakika: Ataşehir’de korkunç olay! İş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü

DHA
Son dakika: Ataşehir’de korkunç olay! İş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü.

Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Ataşehir’de korkunç olay! İş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü
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