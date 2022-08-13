SON DAKİKA | Azez’de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı





Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde kapanış konuşması "Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik" açıklaması sonrası Azez'de Suriyeli muhalifler Türk bayrağını yaktı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Suriye geçici hükümeti: "Omuz omuza birlikte savaştık"

Suriye Geçici Hükümeti ile Askeri Şurta ve Hamzat Komutanları Türk bayrağı yakılma olayının ardından tepki gösterdi. Suriye Geçici Hükümeti açıklamasında "Türk kardeşlerimiz ile kardeşlik zamanla değil müşterek fedakarlıklar ile ölçülür, şehitlerimizin kanına bulanan devrimimizin bayrağı altında, onların bayrağı ve şehitlerinin kanlarının şehitlerimizin kanlarıyla karışmasıyla omuz omuza birlikte savaştık. Milyonlarca Suriyeliyi zulme karşı koruyan Türk bayrağıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Esad'ın ve PKK-PYD'nin zulmünden sonra topraklarımıza güvenliği getiren sembolü (bayrak anlamında) rencide etmeyi reddetiyoruz" dedi.