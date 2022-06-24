Son dakika: Bakan Derya Yanık tarih verdi: 4 milyon hane yararlanacak!

Son dakika haberi: Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine kadar birçok soruya cevap veren Bakan Yakın, şu ifadeleri kullandı: ''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.