Son dakika: Bakan Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Mehmet Muş şu ifadeleri kullandı.
"Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.
"BUGÜNE KADAR ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR"
Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.