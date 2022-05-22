Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bakan Soylu: Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.5.2022 13:02 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:08

Son dakika: Bakan Soylu: Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi

Son dakika: Bakan Soylu: Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize tebrikler

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize tebrikler

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Son dakika: Bakan Soylu: Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi
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