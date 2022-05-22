Giriş Tarihi: 22.5.2022 13:02Son Güncelleme: 22.5.2022 13:08
Son dakika: Bakan Soylu: Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi
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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: BursaOsmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize tebrikler
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize tebrikler