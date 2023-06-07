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Giriş Tarihi: 7.6.2023 20:24 Son Güncelleme: 7.6.2023 20:34

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçici Meclis Başkanlığı görevini başarıyla tamamlaması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür

Son dakika haberi: AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Görevi Numan Kurtulmuş'a devreden Bahçeli, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür
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