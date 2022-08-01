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Giriş Tarihi: 1.8.2022 18:49 Son Güncelleme: 1.8.2022 19:58

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 81 ilde 150 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalar, enflasyonla mücadele, Koronavirüs süreci, terörle mücadele, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı gibi konuların görüşüldüğü kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.  İşte son dakika açıklamaları...

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.00 sıralarında başlayan kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulunuyor.

Kabine'nin gündeminde 81 ilde 150 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik çalışmalar, enflasyonla mücadele, terörle mücadele, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı gibi konuların görüşüldüğü belirtiliyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Rusya ve Ukrayna taraflarıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl koridoru konusunda BM Genel Sekreteri teşekkürlerini ifade etti. Bugün adım atıldı ve tahıl koridoru neticesinde bugün tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl yüklü gemi bugün Odessa limanından hareket etti.

İstanbul Boğazı'na ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır.

Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
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