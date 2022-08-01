Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İstanbul Boğazı'na ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır.

Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.