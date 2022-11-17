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Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:04 Son Güncelleme: 17.11.2022 09:20

Son dakika | Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: Ölü sayısı 5'e çıktı!

Son dakika haberi: Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı... Fatih U. ile Murat K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi...

DHA
Son dakika | Bursa’da sahte içki zehirlenmesi: Ölü sayısı 5’e çıktı!

Son dakika: Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.


Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Son dakika | Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: Ölü sayısı 5'e çıktı!
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