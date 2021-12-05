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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:03 Son Güncelleme: 5.12.2021 15:26

Son dakika: Çanakkale'den adalara yarınki feribot seferleri iptal

DHA
Son dakika: Çanakkale’den adalara yarınki feribot seferleri iptal

Son dakika bilgisine göre Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçesine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Son dakika haberleri... Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojik tahminlere göre Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 09.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

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Son dakika: Çanakkale'den adalara yarınki feribot seferleri iptal
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