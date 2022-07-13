Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Datça'da orman yangını! Alevler sahile ilerliyor! Havadan müdahale var: Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 14:21 Son Güncelleme: 13.7.2022 14:21

SON DAKİKA: Datça'da orman yangını! Alevler sahile ilerliyor! Havadan müdahale var: Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesinin Hava Radar mevkindeki orman yangını çıktı. Kızılçam oramanlarında 12.30 sıralarında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgar ile yangının hızla büyüdüğü, ekiplerin kontrol altına almak için büyük çaba harcadığı bildiriliyor. İşte Datça'daki orman yangınından ilk görüntüler ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Datça’da orman yangını! Alevler sahile ilerliyor! Havadan müdahale var: Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Havadan 9 helikopter, 5 söndürme uçağı ile müdahale başladı. Karadan da 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve yüzlerce orman işçisi yangına müdahale ediyor. Bölgedeki rüzgarın yangını hızlandırdığı belirtiliyor.

DATÇA'DA ORMAN YANGINI: 9 HELİKOPTER VE 5 UÇAKLA MÜDAHALE BAŞLADI

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! Alevlerin arasındaki korku dolu anlar kamerada...

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

ASKERİ BİRLİKLER DE SAHAYA İNDİ

Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

ALEVLER SAHİLE İLERLİYOR: YOL KAPATILDI

Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

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SON DAKİKA: Datça'da orman yangını! Alevler sahile ilerliyor! Havadan müdahale var: Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı
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