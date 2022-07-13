Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Havadan 9 helikopter, 5 söndürme uçağı ile müdahale başladı. Karadan da 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve yüzlerce orman işçisi yangına müdahale ediyor. Bölgedeki rüzgarın yangını hızlandırdığı belirtiliyor.