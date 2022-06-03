Son Dakika Deprem | Muğla’da korkutan deprem! Aydın ve Antalya’da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla - Datça açıklarında saat 19:05'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! EGE DENİZİ'NDE 4.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Muğla depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;