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Giriş Tarihi: 3.6.2022 19:25 Son Güncelleme: 3.6.2022 19:25

Son Dakika Deprem | Muğla’da korkutan deprem! Aydın ve Antalya'da da hissedildi!

Son Dakika Deprem | Muğla’da korkutan deprem! Aydın ve Antalya’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre MuğlaDatça açıklarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla - Datça açıklarında saat 19:05'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! EGE DENİZİ'NDE 4.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Muğla depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz, Muğla - Datça açıklarında meydana gelen son dakika depreminin şiddeti 4.9 olarak ölçülürken yerin 22.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

AFAD VERİLERİ

Son dakika deprem olayına ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada ise yerin 12.64 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıların şiddetinin 4.4 olarak belirlendiği duyuruldu.

DEPREMİN MEVKİSİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre 4.4'lük Ege Denizi depreminin harita üzerindeki merkez üssü konumu şöyle;

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Son Dakika Deprem | Muğla’da korkutan deprem! Aydın ve Antalya'da da hissedildi!
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