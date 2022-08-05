Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:13 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:22

SON DAKİKA! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması

Son dakika haberi... Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı KPSS ile ilgili açıklama yaptı. DDK Başkanı Arıncı, "KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz." dedi.

DHA
SON DAKİKA! Devlet Denetleme Kurulu’ndan KPSS açıklaması

Son dakika haberi... Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı sosyal medya hesabından KPSS ile ilgili açıklama yaptı.

DDK Başkanı Yunus Arıncı "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA! Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması
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