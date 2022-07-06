Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:14 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:20

Son dakika: Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

AA
Son dakika: Düzce’den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın (34) cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Düzce Valisi Cevdet Atay, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

DALGIÇ POLİSLER BÖLGEYİ TARADI

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.

Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi.

Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

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Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

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Son dakika: Düzce'den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu
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