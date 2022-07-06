Son dakika: Düzce’den acı haber! Selde kaybolan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.