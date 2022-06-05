Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı zammı önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte kesin olarak belli olacak. Geride bıraktığımız 5 ayda emekli zammı ve memur zammı yüzde 35'i aşarken, en düşük emekli maaşı zammı ile ilgili fikirde oluştu. Temmuz zammı için sadece Haziran ayı enflasyon oranı kaldı. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA - EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.