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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:11 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:44

Son dakika: Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi

Son dakika: Erzurum’da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi

Son dakika haberine göre AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum'da sarsıntı nedeniyle Köprüköy-Hınıs karayolu ulaşıma kapatıldı. İşte heyelan nedeniyle kapatılan yoldan son dakika görüntüleri...

Son dakika deprem haberi... Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkezinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Köprüköy ve Hınıs ilçeleri arasındaki karayolu sarsıntı sonrası heyelan nedeniyle kapandı.

DEPREM HEYELANA NEDEN OLDU KARAYOLU KAPANDI

Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.

İşte o görüntüler...

Erzurum'da deprem sonrası heyelan | Video

Gelen bilgilere göre deprem kaynaklı can kaybı yok.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD deprem hakkında "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." paylaşımında bulundu.

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN'DEN AÇIKLAMA
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki son durumla ilgili "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi." dedi.

BAKAN KURUM: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI: 4 KÖYDE YIKIM VAR

Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli ise 4 köyde yıkım olduğunu söyledi. Ahırların yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu belirten Belli, Hınıs Ve Köprüköy arasındaki karayolunun açılmaya çalışıldığını aktardı.

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Son dakika: Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi
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