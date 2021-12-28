Son dakika: Eski kayınpederini öldüren cani hakkında flaş gelişme!

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aslan, kendisini savunduğunu öne sürdü. Aslan'ın ifadesinde, "Hatice iş yerinde yoktu. Ben de 3 aydır otomobili vermemesine öfkelenerek, yanımdaki bıçakla lastiklere zarar verecektim. Bu sırada Hatice'nin babası olan eski kayınpederim elinde sopayla yanıma gelip bana saldırdı. Sopa darbeleri ile yaralanınca öfkelenerek kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece kendimi savundum. Oraya asla kavga etmek için gitmedim ve olaydan dolayı çok pişmanım'' dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.