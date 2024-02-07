SON DAKİKA! Gaziantep’te tarihi anlar! Fenerbahçe maçında ’Asrın felaketi’ unutulmadı...

Son dakika haberleri... Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının 04:17 dakikasında, taraftarlar sahaya karanfil attı ve oyun kısa bir süreliğine durdu.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 4 dakika 17'inci saniyesinde taraftarlar sahaya 5027 adet karanfil attı.
"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"
Taraftarlar sahaya karafil atarken oyun durdu. Bu sırada iki kulübün sosyal medya hesaplarından "Unutmadık, unutmayacağız" paylaşımları yapıldı.
İŞTE O ANLARMaçta duygulandıran anlar! Dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde...