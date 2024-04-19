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Giriş Tarihi: 19.4.2024 20:27 Son Güncelleme: 19.4.2024 20:35

SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: Bölgedekiler tahliye edildi

Son dakika haberleri: İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması meydana geldi. 14 gecekondunun hasar gördüğü olay nedeniyle 70 kişi tahliye edildi. İstanbul Valiliği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Bölgedekiler tahliye edildi

Son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması ekipleri harekete geçirdi.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

14 gecekondunun hasar gördüğü olay nedeniyle 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında 14 gecekondunun etkilendiğini, bunlardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."

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SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: Bölgedekiler tahliye edildi
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