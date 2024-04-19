SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Bölgedekiler tahliye edildi

Son dakika haberine göre; Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması ekipleri harekete geçirdi.
70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
14 gecekondunun hasar gördüğü olay nedeniyle 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında 14 gecekondunun etkilendiğini, bunlardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."